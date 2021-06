innenriks

De positive koronatestene er inne til analyse for å finne ut hvilken virusvariant det er snakk om. Ottervik er svært urolig over at det er snakk om den indiske virusvarianten, som har fått navnet «delta», skriver VG.

– Det som er et stort paradoks, er at nå reiser studentene hjem til kommuner i hele landet, så vi er redd for at vi distribuerer den indiske mutanten ut til hele landet, sier ordføreren.

Kommunen oppfordrer studenter til å teste seg når de kommer til hjemkommunen.

(©NTB)