Steen: Smitteøkningen i Oslo var ventet

– Vi har hatt en nedadgående trend i lang tid, og kommet ned på et lavt smittenivå. Samtidig har vi fremdeles smitte i byen vår. Dette er en kraftig påminnelse på at vi lever i en mer åpen by med smitte, sier Steen til NTB.

Når osloborgerne senker skuldrene, så vil sånne utbrudd skje, mener helsebyråden.

– Hvem som helst kan være smittet. Vi kan ikke omgås alle mulige mennesker veldig tett. Vi må huske på at smitten fremdeles er blant oss, sier han.

Oppblussingen kan skje fort

Helsebyråden viser til de kraftige smitteutbruddene som den siste tiden har preget Trondheim og Hammerfest.

– Når det virkelig blusser opp igjen, så kan det skje fort, advarer Steen.

Det er registrert 140 nye koronasmittede personer i Oslo siste døgn. Det er fire uker siden tallet på nye smittede på ett døgn var like høyt.

Det er klart flest smittede i bydel Nordre Aker med 45 nye smittetilfeller. Deretter følger Vestre Aker med 24 og Ullern bydel med 11 nye tilfeller.

Dumt med smitte blant unge

Den plutselige smitteøkningen på Oslo vest skyldes blant annet smitte blant russen.

– Det at det er russ, er nok litt tilfeldig. Det kunne fort ha skjedd andre steder også, mener Steen.

Han påpeker likevel at det er dumt med mye smitte blant unge nå.

– Vi starter massevaksineringen av de unge om et par ukers tid. Derfor er det veldig dumt om det blir mye smitte blant unge nå, ved for eksempel at folk havner i karantene og ikke kan møte opp til vaksinetimen sin.

Frykter smittespredning til eldre

Heller ikke assisterende helsedirektør Espen Nakstad er overrasket over smitteutbruddet.

– Vår hovedbekymring knyttet til dette utbruddet gjelder ikke ungdommene selv, men risikoen for videre smittespredning til eldre aldersgrupper i deres omgangskrets som fortsatt ikke er vaksinert, sier Nakstad til NTB.

Det er viktig å slå ned slike smitteutbrudd inn mot sommeren, sier Nakstad.

– I juli måned vil vi ha en mye sterkere smittereduserende effekt av vaksineringen i Norge og forhåpentligvis svært få lokale smitteutbrudd, sier han.

10.000 vaksinasjoner ukentlig

Også Steen er optimistisk om tiden framover.

– Hvis vi får de vaksinene vi er forespeilet fra nasjonale myndigheter, så går vi nå inn i en periode hvor vi vil vaksinere veldig mange veldig fort.

Han peker på at alle over 18 år skal vaksineres over en åtte ukers periode. I snitt vil 10.000 personer ukentlig få første vaksinedose fram til siste halvdel av juli.

Tåler mer smitte

Oslo tåler mer smitte nå fordi de mest sårbare gruppene er vaksinert, men fortsatt har mellom 300.000-350.000 mennesker ikke fått vaksine, påpeker byråden.

– Så fører det til ekstra belastning for dem som arbeider med testing og smittesporing i en sommertid hvor de egentlig skulle få litt hvile. Det bekymrer meg.

