«Det er for tiden tekniske problemer med IKT-løsningene i vaksinelokalet og på teststasjonen. Vi jobber med å løse saken og informerer så fort feilen er rettet», skriver Indre Østfold kommune, som opplyser at den prioriterer alle ressurser for å få løst feilen.

En tipser opplyser til Digi.no at feilen ifølge de ansatte på vaksinesenteret rammer tilsvarende sentre over hele landet.

