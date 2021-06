Koronasertifikatet er klart 11. juni

innenriks

Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Det vil være to ulike visninger for koronasertifikatet: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området, opplyser regjeringen.

Årsaken til oppdelingen er personvernhensyn. Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig.

Regjeringen har et lovforslag om koronasertifikat på høring. Stortinget skal behandle lovforslaget, og deretter kan det tidligst tre i kraft til innenlands bruk 11. juni.

Europeisk løsning i juli

Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli. Personer med et norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løsning ved innreise på grensen allerede fra torsdag 3. juni.

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken, sa Høie.

Slipper karantenehotell

Fra torsdag klokka 12 slipper vaksinerte å oppholde seg på karantenehotell ved innreise til Norge, men kan gjennomføre karantenen hjemme.

Dette gjelder personer som er fullvaksinerte, dem som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, samt dem som har hatt covid-19 de siste seks månedene.

De som allerede er på karantenehotell og kan dokumentere at de er vaksinerte, kan fra og med torsdag ta resten av karantenen hjemme.

Personer må imidlertid ha fått vaksinen i Norge for å få unntak fra karantenehotellordningen. Har man tatt vaksinen i utlandet, må man fortsatt på karantenehotell ved innreise til Norge, selv om man er norsk.

