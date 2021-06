Klart flertall for regjeringsskifte på ny måling

innenriks

Både Venstre og KrF er under sperregrensen på 4 prosent og til sammen ville de to partiene bare fått tre stortingsrepresentanter. Samlet sett ligger de fire borgerlige partiene nå over 20 prosentpoeng bak opposisjonen i oppslutning – tre og en halv måned før valget.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 24,5 prosent. Sammen med Senterpartiet har de nå 41,5 prosents oppslutning. Det er mer enn de fire borgerlige partiene – som totalt har 38 prosent av velgerne bak seg, ifølge målingen.

Ellers er det mindre endringer for de fleste partiene. SV går mest tilbake med 1,5 prosentpoeng, som er like mye som Rødt går fram. Resultatene med oppslutning i prosent og endringen fra forrige måling i parentes:

Ap 24,5 (+1,4), Høyre 21,2 (+0,1), Sp 17 (-0,5), Frp 10,7 (-0,6), SV 7,3 (-1,5), Rødt 5,9 (+1,5), KrF 3 (-1,2), MDG 4,2 (+0,2) og Venstre 3,1 (-).

Målingen er tatt av Norstat på oppdrag fra NRK og Aftenposten mellom 25. og 31. mai med 953 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,2 og 3,4 prosentpoeng og er størst for de største partiene. Alle endringene på junimålingen er innenfor feilmarginen.

