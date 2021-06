Sponsorene svikter Frp – kun tre gaver årets valgkamp

innenriks

Mens Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, SV og Senterpartiet har fått enkeltgaver på over en million kroner, og samlet har fått inn flere millioner, har Frp til nå bare registrert tre pengegaver til valgkampen, melder Klassekampen.

Selskapet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA har gitt 100.000 kroner til Frp sentralt, og rogalandsfirmaet K Vaule Holding AS har gitt 25.000 kroner til Sandnes Frp. I tillegg er det ført opp 50.000 kroner fra fylkesgruppen i Viken Frp til fylkeslaget, viser tallene som er rapportert inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsted partifinansiering.no.

Før stortingsvalget for fire år siden fikk Frp flere enkeltgaver på mange hundre tusen kroner. Tolv gaver var på 100.000 kroner eller mer. I alt fikk partiet over 4,4 millioner kroner i gaver før stortingsvalget i 2017.

Fylkesleder i Rogaland Frp Svein Erik Indbjo sier han registrerer at det ser skralt ut i år, men forteller at Frp ikke er vant til å få store summer.

– Kanskje sponsorene som har gitt oss penger tidligere ikke er fornøyde. Det må vi ta inn over oss. Men vi har ikke for vane å gå ut å be om penger, sier han.

