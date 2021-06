innenriks

Det var 18. juli i fjor at de to ble funnet døde i en bolig på Stongafjellet på Askøy.

Dødsfallene ble karakterisert som mistenkelige. Politiets hovedhypotese var at det var et drap og et selvdrap.

– Vi har konkludert med at sønnen drepte moren. På grunn av mistenktes død har vi henlagt saken, sier politiadvokat Elisabeth Bru.

Hun avgjorde saken tidlig i vår. Det har ikke vært andre mistenkte.

