Hurtigruten trapper opp til full drift i juli

innenriks

– Vi har stor tro på sommeren, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge.

I en pressemelding viser Hurtigruten til sterk vekst i bookingtallene for siste halvår i år. Utsiktene til at et europeisk vaksinepass snart innføres, som kan gi lettelser i de internasjonale reiserestriksjonene, har også ført til en økning i antall bookinger.

Siden nyttår har fem skip vært i trafikk mellom Bergen og Kirkenes for å opprettholde gods- og lokaltrafikk. De to siste skipene, MS Nordlys er tilbake i rute fra Bergen 4. juli, og MS Nord-Norge følger etter 10. juli.

– Vi henter tilbake alle permitterte sjøansatte. Samtidig ansetter vi flere kolleger på skipene for å være klar til en trygg og sikker opptrapping, sier Felin.

Hurtigruten meldte i forrige uke om et tap før skatt på 56 millioner euro i første kvartal, tilsvarende 540 millioner kroner.

