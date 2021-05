Trondheim: – Dessverre nødt til å stenge ned det meste

innenriks

– Jeg vil slå fast med en gang at vi har kommet i en situasjon der vi må ta enda tydeligere grep og enda kraftigere tiltak. Vi er nå dessverre nødt til stenge ned det meste av aktivitet i Trondheim for å få kontroll på smitteutviklingen, sa kommunedirektør Morten Wolden på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han har foreslått en rekke tiltak, mange av dem tilsvarende nivå 5B nasjonalt, og formannskapet skal senere mandag behandle saken.

Smittesporerne melder nå at de er i ferd med å miste kontrollen, forteller kommunedirektøren.

Den indiske varianten av koronaviruset er funnet i nabokommunen Orkland, og selv om ikke analysene er klare, forholder Trondheim seg nå som om denne varianten er også der.

Ordfører: Behov for utestemme

Ordfører Rita Ottervik (Ap) anbefaler formannskapet å stramme inn og tror også det vil skje, kanskje med noen justeringer.

– Det er behov for å bruke utestemmen nå og formulere påbud istedenfor anbefalinger, sa hun på pressekonferansen.

– Det er alvor nå. Dette skal vi klare. Vi kan klare å slå det ned i løpet av et par uker, men da må vi gjøre det sammen og følge reglene. Da kan vi gå en sommer i møte hvor vi igjen kan gå mot gjenåpning og en normal hverdag, avsluttet ordføreren.

Økende grad av likegyldighet

– Det er flere ting vi har sett som har bekymret oss den siste uken, og i økende grad, sa fagansvarlig overlege ved smittesporingen i Trondheim, Eli-Anne Skaug.

– En av tingene vi har sett, er en økende grad av likegyldighet med det å overholde karantene, sa Skaug og fortalte at de vet om flere som har sittet i smittekarantene, som har brutt karantenen og smittet andre.

Kommuneoverlege Elizabeth Kimbell sier kommunen nå står på et kritisk punkt i håndteringen av koronapandemien. Det siste døgnet er det registrert 34 nye smittetilfeller, mens tallet for helgen var 89.

– Etter langhelgen, omkring Kristi himmelfartsdag og 17. mai, så har smittetallet nidoblet seg fra cirka 30 i uken, til nå nærmere 250.

– I samme periode har andelen positive tester av alle vi tester, økt, og andelen smittet uten kjent smittekilde ligger stabilt på over ti prosent, og vi begynner på nytt å se innleggelser på sykehus. Dette vet vi er tegn på at vi begynner å få en smitteutbredelse som vi ikke har full oversikt over, sier Kimbell.

Skummer overflaten

Kommunedirektør Wolden sa at kommunens styrke gjennom pandemien har vært at de har kunnet dykke ned i hvert enkelt smittetilfelle, funnet kilden og iverksatt tiltak.

– I dag er vi ikke der. Hvis vi ikke får kontroll nå og dette utvikler seg, kan vi få uker og måneder der vi bare skummer overflaten, slik en del andre byer og kommuner har opplevd, sier Wolden.

Blant annet vil kommunedirektøren ha et forbud mot private sammenkomster med flere enn to gjester i eget hjem.

Stenger det meste

De foreslåtte tiltakene omfatter også blant annet stenging av virksomheter, forbud mot arrangementer, skjenkestopp, stenging av universiteter, høyskoler og fagskoler, påbud om hjemmekontor, stans i idretts- og fritidsaktiviteter og plikt til å bruke munnbind.

Folk anbefales også å begrense sosiale kontakter til fem personer per uke utenom husstanden, arbeid og skole, og de anmodes på det sterkeste å unngå all unødvendig reiseaktivitet i regionen.

