Mor tiltalt for drap på sønnene: Angrer på at jeg ikke søkte hjelp

innenriks

Kvinnen i 30-årene er tiltalt for forsettlig drap på de to sønnene i juli fjor. Da rettssaken startet i Romerike og Glåmdal tingrett mandag, erkjente ikke kvinnen straffskyld etter tiltalen, men sa at det ikke kunne være andre enn hun selv som sto bak.

– Jeg husker ikke, men det må jo ha vært meg, svarte kvinnen.

Statsadvokat Ane Evang fikk den tiltalte til å fortelle retten om et turbulent ekteskap, hvor hun følte seg sveket og utnyttet. Paret var separert, men hadde fremdeles mye kontakt og delte på omsorgen med guttene. Tidvis gråtkvalt svarte den tiltalte på aktors mange spørsmål, men fikk problemer hver gang spørsmålene gikk direkte inn på de to sønnene.

– Angrer du på det du har gjort, spurte Evang mot slutten av utspørringen.

– Ja, jeg kunne ønske jeg søkte hjelp, svarte kvinnen.

(©NTB)