Avinor venter vekst: – Pilene peker oppover nå

Fjorårets sommer var preget av norgesferie, mens denne sommeren i stor grad ser ut til å bli preget av det samme.

I år regner Avinor med en nedgang på 60 prosent sammenlignet med normalåret 2019, skriver E24. Likevel ser man lys i enden av tunnelen.

– Pilene peker oppover nå, men spørsmålet er hvor bratt, sier lufthavndirektør Helge Eidsnes.

Per nå er utenlandstrafikken kun 3 prosent av det den var i 2019. Det vil fremdeles ta noe tid før utenlandstrafikken tar seg merkbart opp, mener konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

– Jeg tror at reisetallene vil ligge høyere i høstferien enn i sommerferien i år, sier Foss.

Han sier at de tror mange nordmenn lengter etter å sette seg på et fly for å reise vekk, men at man er avhengig av situasjonen både i Norge og i andre land. Først i 2022 venter de at reisevirksomheten løsner skikkelig.

