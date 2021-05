Regjeringen bekymret for indisk virusvariant

innenriks

FHI mener det er middels til høy risiko for at den indiske varianten blir den dominerende i Norge i tiden framover.

– Vi er bekymret for den indiske virusvarianten og andre mutasjoner av koronaviruset i Norge. Vi må følge nøye med på dette, sier statssekretær Saliba Andras Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en uttalelse til NTB.

Regjeringen mener vi tåler mer smitte i samfunnet nå fordi de eldste og en stor andel i risikogruppen er vaksinert.

– Men det er fortsatt fare for utbrudd og vi må ha strenge regler for innreise for å hindre importsmitte og nye varianter av viruset i størst mulig grad.

