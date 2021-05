Fylkesordfører kritiserer regjeringens testkonserter

innenriks

Fredag ga regjeringen tommel opp til testprosjektet som åpner for tusenvis av nordmenn på konserter i juni. Der vil publikum hurtigtestes for å undersøke om det kan redusere smitterisikoen.

– Det er nokså krevende å forholde seg til at regjeringen nå åpner for 3.000 mennesker på testkonserter flere steder i landet, mens de tviholder på at det skal være forbudt for 22 friske spillere på en 7.000 kvadratmeter stor fotballbane, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag.

Han sier at 50.000 fotballspillere i breddeidretten ennå ikke får trene som normalt, men de kan gå på pub og eventuelt også delta i testkonsertene.

– Det neste blir vel at konsertene skal holdes på fotballarenaer rundt omkring i landet, sier han.

