37 nye registrerte smittede i Hammerfest: – Som samfunn er vi hardt rammet

Det sa ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressekonferanse fredag. Over 2.500 personer i Hammerfest er i karantene, noe som tilsvarer rundt 25 prosent av kommunens innbyggere.

– Vi forventer at vi får flere positiv prøvesvar de neste dagene, men at smitten vi avta neste uke, sier Næss.

Ikke tegn til villsmitte

Kommunen er fortsatt ikke ferdig med smittesporing, men ifølge ordføreren blir det færre og færre nærkontakter og mer familiesmitte.

– Det er ikke tegn til villsmitte. De tilfellene vi får nå kan knyttes til det pågående utbruddet, sa Næss.

Så langt etter utbruddet er 259 personer smittet.

– Som samfunn er vi hardt rammet, sa ordføreren.

Under radaren

Medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset, Harald G. Sunde, sier til Dagens Medisin at årsaken til smitteutbruddet er at de mest sårbare gruppene har fått vaksine – og at de unge dermed har gått under radaren.

– Unge blir smittet og blir ikke alvorlig syke, dermed blir det plutselig mange involvert uten at man oppdager det. Så dette er et nytt bilde som kommer som følge av vaksinasjonen. Dette bør man være oppmerksom på nå i hele Norge, sier Sunde.

Formannskapet i Hammerfest forlenget tirsdag den lokale forskriften om smitteverntiltak, som nå gjelder til søndag klokken 24.

