Tolv nye registrerte smittede i Drammen

Drammen kommune opplyser at ti av dem av er smitteveien kjent, mens den er ukjent for de to siste.

– For første gang på mer enn en måned rapporterer vi mer enn ti tilfeller fire dager på rad. Så smittetrykket er høyt for tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Onsdag ble det meldt om 24 nye smittede, mens tallene de to foregående dagene var 12 og 11.

Fra i dag får serveringsstedene i Drammen igjen anledning til å skjenke alkohol. Ettersom det er meldt sol og høye temperaturer de kommende dagene, regner Sagberg med at mange vil besøke serveringsstedene gjennom helgen.

Han sier det er viktig at både utestedene og gjestene følger smittevernreglene.

– Vi har sett flere eksempler fra andre steder i landet på at smitten kan spre seg raskt på utestedene når man ikke følger reglene og anbefalingene, sier smittevernoverlegen.

