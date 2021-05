Riksrevisjonen: Noen av regjeringens krisepakker traff skjevt

innenriks

Torsdag la Riksrevisjonen fram sin gransking av regjeringens krisepakker etter nedstengningen som følge av koronapandemien.

Hovedkonklusjonen er at ordningene stort sett traff målgruppene i samsvar med formålene med bevilgningene. Dette gjelder særlig de virksomhetene som ble hardest rammet av nedstengningen.

Skjevfordeling

Mens flertallet fikk en relativt beskjeden sum i støtte, fikk et fåtall store beløp: Åtte bedrifter fikk i alt 17 prosent av det totale beløpet som var satt av til næringslivet, mens 14 virksomheter fikk 30 prosent av kaka til kulturordningen.

Dette er det grunn til å stille spørsmål ved, mener Riksrevisjonen, som likevel velger å ikke kritisere skjevfordelingen direkte.

Ordningene favnet heller ikke alle grupper som hadde behov for støtte, og noen av ordningene hadde også skjevheter, heter det i rapporten.

Blant annet fikk selskaper som var organisert som konsern med datterselskaper, høyere kompensasjon enn foretak som var organisert med avdelinger.

Ingen kontroll

Det kan ha virket konkurransevridende, ifølge Riksrevisjonen.

Undersøkelsen har også avdekket at det ikke ble etablert et system for kontroll av støtteordningene.

– Det var ingen som fikk et formelt ansvar for kontroll på tvers, og tilskuddsforvalterne oppgir at de i liten grad har hatt anledning til å gjøre slike kontroller, skriver Riksrevisjonen.

Fem ordninger

I alt har Riksrevisjonen gransket fem ulike støtteordninger. Konklusjonen er at de aller fleste av de 43.000 som søkte på en av ordningene, fikk støtte raskt.

Men det er noen unntak, påpeker Riksrevisjonen.

– I den andre runden i kulturordningen var det mange som måtte vente lenge på penger. For medieordningen tok det hele seks måneder fra vedtaket i Stortinget til utbetalingene skjedde, heter det i rapporten.

Falt utenfor

I tillegg hadde flere av ordningene kriterier som førte til at små aktører falt utenfor.

Innenfor frivillighet og idrett var det for eksempel mange små lag og organisasjoner som ikke kunne søke fordi inntektstapet måtte være på minst 25.000 kroner.

– Det er imidlertid vanskelig å vite hvor mange det gjelder, siden det ikke var mulig å legge inn en søknad dersom man ikke oppfylte kravene for ordningene, skriver Riksrevisjonen.