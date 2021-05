Muntlig eksamen avlyses i hele landet etter uker med kritikk

innenriks

Det ble kunngjort på en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag formiddag.

Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar. Oppfordringene for å også avlyse muntlig eksamen har vært vedvarende fra flere hold i lang tid. Blant annet har Utdanningsdirektoratet anbefalt Kunnskapsdepartementet å avlyse alle eleveksamener denne våren.

Melby har imidlertid stått på sitt.

– Hva har endret seg siden onsdag?

– Det som har endret seg, er jo at vi har fått alle fakta på bordet. Vi hadde et møte med fylkesordførerne på tirsdag, og de var ganske tydelige på at de ønsket avlysning, svarer Melby på spørsmål fra NTB.

Ulik smittesituasjon

Melby ba fylkesordførerne om å legge fram info om hvor mange elever og lærere som var i karantene og hvor mange skoler som er på rødt nivå. Dette viste at det er store forskjeller.

– Da opplever jeg at vi ikke greier å skape en rettferdig nok situasjon for elevene når det er så store ulikheter. Det gir grunnlag for en nasjonal beslutning, sier Melby.

– Skandaløst håndtert

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo mener rådene om å avlyse har vært så tydelige at den langvarige prosessen har skapt unødvendig stress for skolene

– Jeg synes det mildt sagt har vært spesielt å følge med på den prosessen kunnskapsministeren har stått i bresjen for. Det hadde ikke vært vanskelig å snu før. Men staheten tviholdt de på til siste stund, og det får folk merke seg, sier hun til Aftenposten.

SV-leder Audun Lysbakken mener saken har vært skandaløst håndtert fra Melby.

– Endelig er dette uverdige spillet over. Regjeringen har verken lyttet til elever eller lærere, eller vært opptatt av kunnskap, sier Lysbakken i en uttalelse til NTB.

– Etterlengtet avklaring

Også Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, mener at avlysningen er en stor seier etter en lang kamp.

– Dette gir en lenge etterlengtet avklaring for både lærere, elever og foreldre. Hovedfokus nå mot sommeren bør være standpunktkarakterer, slik at flest mulig får vitnemål, sier han.

Også barneombud Inga Bejer Engh er glad for avgjørelsen.

– Jeg er glad på elevenes vegne for at kunnskapsminister Guri Melby har snudd og besluttet å avlyse muntlig eksamen. Det har vært et krevende år for mange elever, og det er bra at de den siste perioden på skolen kan ha fokus på opplæring og det sosiale, sier hun.

Lærerstreik

Den viktigste begrunnelsen for å avholde eksamen var å opprettholde læringstrykket fram til sommeren, sier Melby.

– Det tror jeg vi har gjort i og med at vi har holdt på at eksamen skulle gjennomføres, sier hun.

Torsdag morgen ble det også klart at over 7.000 kommunale ansatte, mange av dem lærere, tas ut i streik etter at meklingen ikke førte fram mellom Unio og KS.

Nær 180 skoler over hele landet rammes av streiken, og kun i Bergen er 9.000 elever berørt.

– Streiken gjør selvsagt at det blir enda større usikkerhet rundt muligheten for å forberede og gjennomføre eksamen. Men vår hovedbegrunnelse er smittesituasjonen nå og hva vi forventer de neste ukene, sier statsråden.

Alle som skal opp som privatist og som er avhengig av å ta eksamen for å få vitnemål, vil få det.