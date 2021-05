Meklingen på overtid – fortsatt fare for storstreik

innenriks

Det får NTB opplyst fra Riksmeklerens kontor ved 3-tiden natt til torsdag.

Dersom partene i de tre meklingene ikke blir enige, kan så mange som 20.000 offentlig ansatte bli tatt ut i streik fra torsdag. Blant dem er lærere og helsearbeidere landet over.

Ved 23-tiden onsdag var det fortsatt stor avstand mellom partene, opplyste riksmekler Mats Ruland til NRK.

– Status er at alle tre meklingene pågår, at partene fortsatt sitter i møter, og at de jobber med å finne en løsning på de temaene som er i meklingen, sa Ruland.

Like før fristen gikk ut ved midnatt opplyste Ruland at han ikke ville komme ut og informere før meklingen var over.

– Hvis ingen forlater lokalene og drar hjem, mekles det fortsatt, sa han ifølge Fri Fagbevegelse.

Lærere og sykepleiere krever lønnsvekst

Før meklingen hos Riksmekleren har stemningen vært amper, særlig blant lærere og sykepleiere, som i år har gått høyt på banen med krav om solid lønnsvekst. Grunnen er ikke minst at disse store gruppene føler seg grundig forbigått i fjorårets lønnsoppgjør.

Der måtte offentlig sektor godta en ramme på 1,7 prosent, i tråd med frontfaget, mens fasit for privat sektor ble 2,2 prosent.

Ender meklingen med brudd, blir lærere, sykepleiere og andre kommunalt ansatte tatt ut i streik. Unio har varslet at de vil ta ut 7.000 av sine medlemmer hvis det blir streik. Disse er fordelt på en rekke skoler, barnehager og ulike typer helseinstitusjoner over hele landet.

Fagforbundet har lagt seg på en mer forsiktig linje og vil i første omgang ta ut 4.700 ansatte hvis det ender med streik i kommuneoppgjøret, men VG skriver at det kan ligge an til en opptrapping allerede torsdag dersom meklingen ender med konflikt.

3.500 statsansatte kan bli tatt ut i streik

For statens del kan brudd i forhandlingene føre til at 3.500 ansatte i blant annet departementet, politiet og universiteter blir tatt ut i streik.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her har Unio varslet at 647 medlemmer kan bli tatt ut i streik, mens Fagforbundet vil ta ut 1.200 medlemmer. Begge har varslet at de vil ta ut ansatte i skoler og barnehager.

Ikke siden 1995 har offentlig ansatte gått til streik i et mellomoppgjør.