Festende politi på russebuss anmeldt

innenriks

Patruljen fra Trysil beklager at de fulgte smittevernrådene.

– Patruljen beklager at de ikke holdt lengre avstand under besøket og at de ikke brukte munnbind slik det fremgår av nasjonale råd. Nå har vi gått gjennom hendelsen og tar med oss dette videre, sier politistasjonssjef Tom Johnsen i Elverum.

En video fra Dagbladet viser to politibetjenter som danser tett med russen. En privatperson har anmeldt hendelsen.

– Vi forholder oss til Spesialenheten for politisaker når det gjelder anmeldelsen og har ingen ytterligere kommentar til dette, sier Johnsen.

