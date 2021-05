Enighet i statsoppgjøret – streik unngått

innenriks

Lønnsøkningen partene ble enige om, ligger på mellom 2,7 og 2,8 prosent, skriver YS Stat i en pressemelding.

Det er et oppgjør på linje med frontfagsoppgjøret i privat sektor i april. I tillegg opplyser LO Stat at det er enighet om et eget lavlønnstillegg på 4.000 kroner og et likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn.

Dermed unngår staten en streik blant sine ansatte. Over 3.500 medlemmer i de fire forbundene var med i streikeuttaket som ville blitt realisert fra fredag. Det ville rammet departementer, ulike statlige etater, universiteter og politiet.

Tidligere torsdag ble det enighet mellom KS og Oslo kommune på arbeidsgiversiden og Akademikerne, LO og YS på arbeidstakersiden, men tross mekling langt på overtid ble ingen av arbeidsgiverorganisasjonene enige med Unio. Over 7.500 Unio-organiserte er tatt ut i streik.

