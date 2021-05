Lan Marie Berg kalles inn på teppet etter budsjettsprekk

innenriks

Høringen holdes onsdag 2. juni klokken 12, skriver Aftenposten.

Saken kom fram i kommunens reviderte budsjett, som ble lagt fram torsdag i forrige uke.

Oslos nye reservevannløsning vil koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Opposisjonen har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne, og flere partier varslet at de ville kalle Berg inn til høring.

Flere har også tatt til orde for at Berg bør trekke seg som følge av milliardsprekken. Men det har hun ikke vurdert å gjøre.

– Nei, det har jeg ikke. For her ser vi at det, som også Holte Consulting mener, ikke var mulig å vite at det hadde vært en kostnadsøkning i markedet da bystyret gjorde sin investeringsbeslutning, sa Berg til VG før helgen.

