Erna Solberg om vaksinebråket: – Krevende med så stort mediefokus

innenriks

– Det er frivillig å ta vaksinen. Men det er klart at med et så stort mediefokus, så tror jeg det er krevende for noen, sier Solberg til NTB.

Hun ønsker ikke å kommentere pressens håndtering av saken, men viser til at flere stortingsrepresentanter har gitt uttrykk for at de opplever situasjonen som vanskelig.

– Det er ingen tvil om at debatten de siste dagene kan oppleves som ganske krevende for hver enkelt stortingsrepresentant. Men det er viktig å huske at vi er folkevalgte for å ivareta verv og være funksjonsdyktige i disse, sier statsministeren.

Hun forsvarer regjeringens beslutning om å la regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter gå foran i vaksinekøen.

– Vi mener det er beredskapsmessig viktig å gjøre dette, sier Solberg.

– Så har vi også sagt at det er frivillig for hver enkelt.

Tirsdag kom det fram at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er blant dem som takker nei til vaksinetilbudet. Solberg forteller at hun hele tida har visst hva Høie mente om saken.

– Og så er han nå fylt 50 år. Han er rett rundt hjørnet for å bli vaksinert, sier hun.

(©NTB)