Lysbakken takker nei til koronavaksinen for stortingspolitikere

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver Lysbakken i en sms til VG.

Han vil ikke kritisere representanter som takker ja til tilbudet og sier at flere kan ha gode grunner til det.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at beslutningen om å la stortingsrepresentanter gå foran i vaksinekøen, ikke er et faglig råd fra dem.

