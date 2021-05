Flere statsråder sier ja til omstridt vaksine

innenriks

Blant Høyre-statsrådene som har takket ja til vaksinetilbudet, er finansminister Jan Tore Sanner (H), olje- og energiminister Tina Bru (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigsten (H) vil også la seg vaksinere denne uken, skriver VG.

Det samme vil arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han begrunner beslutningen med beredskapshensyn.

– Arbeids- og sosialdepartementets elleve doser vil bli brukt til sentrale personer i departementet samt til politisk ledelse, inklusive meg selv. Det er i tråd med Justisdepartementets anbefalinger og regjeringens vedtak, skriver Isaksen (H) i en epost til NTB.

Høie takker nei

Helseminister Bent Høie (H) har på sin side kommet fram til at han ikke vil ta vaksinen – som også er tilbudt landets stortingsrepresentanter.

– Jeg kommer til å takke nei, sier Høie til NTB.

– Bakgrunnen for det, er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, sier han.

Høie får følge av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), melder TV 2 og VG. Heller ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ta imot vaksinen.

Melby sier ja

Kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby er blant statsrådene som har takket ja til å gå foran i vaksinekøen. Det samme har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Nå som mange av risikogruppene er vaksinerte, og totalt 1,6 millioner har fått første dose, er det forsvarlig å forhindre smitte i regjeringen og andre organer som er viktige for håndteringen av pandemien og generelle beredskapshensyn, sier Melby i en epost til NTB.

– Som statsråd og som en del av valgkampen kommer jeg til å reise mye og møte mange mennesker, og da må vi sørge for å minske risikoen for smitte mest mulig, sier Melby.

Også Melbys partikollega, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), har bestemt seg for å ta vaksinen, opplyser han til NTB.

Forberedt på kritikk

Justisminister Monica Mæland (H) sier til NTB at regjeringen var forberedt på å få kritikk for beslutningen.

– Dette kan oppfattes som vaksinesniking, og jeg skjønner at det opprører. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om å ivareta viktige funksjoner for Norge, sier Mæland, som selv har takket ja til å få vaksine denne uka.

Det er ikke aktuelt å snu i saken. Etter planen skal stortingsrepresentantene som har takket ja, få første dose allerede onsdag og torsdag.

– Denne beslutningen er tatt. Det var en vanskelig beslutning, og det hadde kanskje vært lettere å la være, men vi har også et ansvar for å tenke beredskap i bredden, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til TV 2 at de har utsatt vaksineringen av denne gruppen i flere måneder.

– Da var det på tide at vi sikkerhetsvaksinerte de som står i førstelinjen for beredskapen. Styringsorganene vi har, skal fungere, sier hun.

– Underlig tidspunkt

En rekke stortingspolitikere har takket nei til å prioriteres i vaksinekøen, og flere har kritisert regjeringens beslutning.

Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet uttalte seg lørdag svært kritisk til at Stortinget prioriteres.

– Jeg synes den bør gå til en lærer eller ansatt i skole eller barnehage, sa Solberg til NTB.

Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er også blant dem som heller venter på tur.

– Jeg har bestemt meg for å takke nei til dette tilbudet. Men jeg har selvsagt respekt for at folk velger annerledes, skriver Listhaug i en kommentar til NTB.

Vedum sier til Dagbladet at han har forståelse for dem som takker ja.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver Lysbakken i en SMS til VG.

– Dette er ikke noe vi konsulterer om. Dette er en beslutning som er lagt til regjeringen. Det står i pandemiplanen, som er behandlet av Stortinget, at det er regjeringen som beslutter og prioriterer i en slik situasjon, svarer Mæland til NTB.

Strider med FHIs råd

Beslutningen er stikk i strid med rådet Folkehelseinstituttet (FHI) ga regjeringen i fase 2 av vaksineringen.

I stedet anbefalte FHI å fortsette å gi flere vaksinedoser til områder med mye smitte og viste til at denne metoden sørger for samlet sett færre syke i Norge.

– Da kan vi også foreta en tryggere åpning av samfunnet, spesielt i de områdene som over lengre tid har hatt mange smittede, uttalte smitteverndirektør Geir Bukholm da rådet ble publisert 12. mai.

(©NTB)