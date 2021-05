Bent Høie takker nei til hurtigvaksinering

innenriks

– Jeg kommer til å takke nei, sier Høie til NTB.

– Bakgrunnen for det er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, forklarer han.

Det blir uansett ikke lenge å vente. Slik det ser ut i Stavanger kommune nå, vil Høie – som akkurat har fylt 50 år – sannsynligvis få tilbud om vaksine i løpet av juni.

– Da kommer jeg til å stille til den timen Stavanger kommune tildeler meg, og gladelig ta imot den vaksinen de gir meg, sier Høie.

– Det håper jeg også at alle andre gjør.

Står bak regjeringens beslutning

Høie understreker at han står bak regjeringens kontroversielle beslutning om å gi regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter tilbud om vaksine allerede denne uka.

– Det er veldig viktig for meg å understreke at dette ikke er noen kritikk av dem som takker ja, sier han.

– Men jeg forstår at den beslutningen skaper debatt, sier han.

Selv mener Høie at man heller burde spørre hvorfor denne prioriteringen av samfunnskritisk nøkkelpersonell ikke har skjedd tidligere.

– Men regjeringen har vært opptatt av at de mest sårbare skal vaksineres først. Og det er de nå.

Kan redusere risikoen

Høie legger til at han selv er i en livssituasjon der det er mulig for ham å redusere risikoen betydelig for å bli smittet i løpet av de ukene han nå må vente.

Men den muligheten har ikke alle.

– Jeg bor alene når jeg er i Oslo. Og når jeg er i Stavanger, så bor jeg med en mann som sitter på hjemmekontor. Og vi har ikke barn, sier Høie.

– Men det er mange av dem som får dette tilbudet, som er i en helt annen situasjon enn meg.