Mann kjørt til sykehus med stikkskader etter voldshendelse i Oslo

Politiet opplyste om hendelsen, som skjedde i området mellom Storgata og Oslo S, ved 7.40-tiden søndag morgen.

Den skadde mannen skal selv ha tatt seg bort til Oslo S, hvor han fikk varslet vektere. Han ble deretter kjørt til Ullevål sykehus.

– Det beskrives som stikkskader, men skadeomfanget er ukjent. Det skal imidlertid ikke være snakk om livsfare, sier oppdragsleder Eirik Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Sandnes sier at det ikke er brakt på det rene om de to involverte kjenner hverandre eller om det var et tilfeldig sammenstøt. Mannen ble pågrepet i Torggata, ikke langt unna åstedet.

– Han sitter foreløpig i arresten. Vi skal sikre vitneavhør før han avhøres, sier Sandnes.

