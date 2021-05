16-åring døde etter at bil med mindreårige kjørte av veien i Melhus

innenriks

Trønderbladet skriver at gutten døde søndag. Ulykken skjedde klokken 2.10 natt til søndag, da bilen kjørte ut på et jorde og rullet rundt. Ingen andre kjøretøy eller personer var involvert.

Det var tre mindreårige gutter i bilen, sier politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag-politiet til Adresseavisen.

Kommunens kriseteam ivaretar de pårørende. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) sier ulykken preger lokalsamfunnet.

– Det preger oss alle sammen når en ungdom mister livet i trafikken. Det er forferdelig trist, og våre tanker går jo så klart til nærmeste pårørende og vennene hans, sier hun til NTB.

Stort ungdomsmiljø berørt

NRK skriver at det var 16 år gamle Iver Gylland som døde. Navnet er frigitt i samråd med familien. De to andre, som også var under 18 år, kom fra ulykken med lettere skader.

– Jeg har hørt ham beskrevet som en sosial og jovial gutt av andre ungdommer i dag. På ungdomsskolen han gikk på, var det elever fra fire tettsteder, så det er naturlig nok mange som er berørt av dette, sier Jagtøyen.

Alle tre er fra Trøndelag. Ulykken skjedde like ved Øya videregående skole i Melhus. Ingen av de tre i bilen var elever på denne skolen, skriver NRK.

– Snakk med ungene

Politiet sier til NRK at det er en tragisk hendelse, og ber foreldre i lokalsamfunnet om å snakke med barna sine om ulykken. De vil ikke si noe om hva etterforskningen så langt sier om årsaken til ulykken, hastighet bilen har holdt eller annet.

Ordføreren slutter seg til den oppfordringen.

– Ja, alle må snakke med ungene sine når det skjer slike ting. Det er viktig å få bearbeide tanker og opplevelser, sier Jagtøyen.

Kommunen vil sørge for å ivareta ungdommen gjennom neste uke.

