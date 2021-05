Kommuneoverlegen i Trondheim bekymret for festing: – Hold deg hjemme

innenriks

Til Adresseavisen sier hun at hun frykter smitterekordene fra jula snart blir tangert. 31. desember satte Trondheim smitterekord med 83 nye smittede på én dag.

– Vi er bekymret for at vi skal få tilstander lik det vi så i mellomjula. For det er det samme mønsteret nå som før jul. Folk har veldig mange nærkontakter og driver med utstrakt festing, sier Røsstad til avisen.

Etter helgen skal hun og hennes team vurdere om de skal anbefale politikerne å stenge virksomheter eller innføre skjenkestopp – og det vil hun helst unngå.

Derfor har hun følgende oppfordring til kommunens innbyggere i pinsehelgen:

– Hold deg hjemme, eller møt hverandre ute i friluft.

Fredag kveld var det registrert 20 nye smittetilfeller i Trondheim, og Røsstad tror tallet vil øke. Hun sier det er bekymringsfullt at smitten sprer seg på serveringssteder i byen.

– Det som er utfordringen nå på utestedene, er at det sprer seg til mange som ikke har noe med hverandre å gjøre, og det er mer utfordrende å ringe inn miljøet. Det sprer seg fort i alle retninger, sier Røsstad til avisa Nidaros.

