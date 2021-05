6.000 elever tok hurtigtest – bare tre var positive

innenriks

I mai er det så langt gjennomført over 6.000 hurtigtester på videregående skoler i Oslo, melder Aftenposten.

Massetesting i videregående skole er et tiltak Oslo kommune bruker for å oppdage eventuell smitte i skolen raskt. Neste uke vil alle videregående skoler være en del av programmet. Også utvalgte ungdomsskoler startet testing denne uken.

– Vi har vært veldig opptatt av at vi skal ha noe å tilby for å bidra til trygghet og forutsigbarhet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

For å gjennomføre testingen og analysen av hurtigtestene, har Utdanningsetaten ansatt rundt 70 koronaverter. Thorkildsen innrømmer at hun har vært spent på hvor mange positive tester det ville bli.

– At det er såpass få, er veldig bra. Om det er superspredere blant dem, så vet vi at om vi ikke hadde fanget dem opp så kunne det ført til at skoler måtte stenge eller veldig mange måtte i karantene.

