12 nye registrerte smittede i Drammen

Ti av de nye registrerte smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens den er ukjent for de siste to, opplyser Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 160 nye smittetilfeller i Drammen.

I løpet av ukas fire første dager er det påvist 74 nye smittetilfeller i kommunen. I begge de to foregående ukene stoppet smittetallet for sju dager på 67 tilfeller.

Kommuneoverlege John David Johannessen sier det fortsatt vil ta noen dager før man ser den totale effekten av langhelgen med blant annet id og 17. mai, og at de er forberedt på at tallet kan gå opp igjen de kommende dagene.

Torsdag ble det klart at Drammen ikke lenger er omfattet av de regionale koronarestriksjonene som regjeringen innførte for drøye to måneder siden.

