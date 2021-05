Esa godkjenner kompensasjon for tapte varelagre

innenriks

Ordningen har et budsjett på 25 millioner kroner. Det skal kompensere restauranter, barer, visse hoteller, kafeer og blomsterbutikker.

Støtte gis dersom omsetningen har falt minst 30 prosent fra november til april.

Stortinget vedtok allerede i februar at koronastengte bedrifter skal kompenseres for varelagre som er gått tapt på grunn av nedstengninger. Nylig måtte næringsminister Iselin Nybø (V) svare for forsinkelsen.

– Det er komplisert, og det tar tid. Jeg skulle gjerne hatt denne ordningen oppe og gå, men det kommer til å ta litt lengre tid enn vi først håpte, og nå ser det ut til å kunne bli en tre ukers forsinkelse, sa Nybø i Stortinget onsdag.

