34 nye smittetilfeller i Larvik – ny døgnrekord

I en oppdatering klokken 17.35 skriver kommunen at det foreløpig er kjente smittekilder for 21 av tilfellene. Smittesporing pågår, slås det fast. Døgnrekorden kommer like etter forrige rekord fra tirsdag og sist lørdag, da 22 personer fikk påvist korona.

– Det er en veldig alvorlig situasjon, sier kommunalsjef Guro Winsvold til Østlands-Posten.

– Foreløpig ser det ut som om vi har oversikt over nærkontaktene og at smittekildene dermed er kjente. Men om dette stemmer, vil kvelden vise, sier hun.

I alt 85 personer er i isolasjon i forbindelse med smittesituasjonen i kommunen. 264 nærkontakter er i karantene.

To påviste tilfeller er ansatt ved Byskogen korttid (Larvik helsehus) og sju pasienter er satt i karantene som følge av dette. Kommunen innfører besøksforbud fram til og med 23. mai.

