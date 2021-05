Tix: Jeg sang med hjertet

innenriks

– Å høre folk synge med på en så personlig låt når jeg er i Nederland er noe av det største jeg har opplevd, fortsetter han.

Andreas Haukeland, alias Tix, var den niende artisten på scenen med låten «Fallen Angel». Til sammen deltar 16 land i tirsdagens semifinale.

Som under de to siste prøvene tok han av brillene under mellomspillet på låten.

– Det er dritvanskelig å gjøre. Det er noe av det vanskeligste jeg kan gjøre på en scene. Under prøven i dag var det litt enklere å ta dem av, for jeg hadde ikke like mange tics i øynene. Men det kommer mye uansett, for jeg reagerer på scenelyset, fortalte artisten til NTB før semifinalen.

Tics beskrives blant annet som plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser ved Tourettes syndrom, som Tix har vært åpen om at han har.

Går Norge til finalen, blir Tix å se på scenen i arenaen Rotterdam Ahoy også lørdag.

