Skilte slipper karantenehotell for samvær med barn, men ikke gifte

innenriks

En fransk advokat som jobber i Paris og som har norsk kone og eier leilighet i Oslo, ble sendt til karantenehotell da han skulle hjem for å feire 17. mai med familien, skriver Dagbladet.

Han pendler nesten ukentlig til Paris og krysser grensen ofte, men ble denne gangen nektet å dra rett hjem.

Innreisekarantenen har et unntak som skal gjøre det mulig å opprettholde avtalt og fastsatt samvær mellom foreldre og barn, som etter et samlivsbrudd, bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc sier til Dagbladet at tilfeller der en av foreldrene har valgt å pendle til et annet land i en periode for å arbeide, er en annen situasjon.

– Her griper man inn i retten til familieliv, og det er en kone og to barn som i praksis ikke kan se faren sin, mener imidlertid leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.

Han sier det er merkelig at unntaket ikke gjelder for dem som faktisk lever sammen, men bor som de gjør på grunn av jobben hans.

– Jeg mener disse reglene blir tvilsomme når de tolkes i lys av retten til familieliv, som både er grunnlovsfestet og er en menneskerettighet i Europa, sier Wessel-Aas.

