NRK får nytt hovedkontor på Ensjø: – En historisk dag for hele Norge

innenriks

– Kjære alle sammen, gratulerer med dagen, sa Raja (V) på tirsdagens pressekonferanse etter at det ble kjent at NRK skal få sitt nye hovedkontor på Ensjø.

Innflyttingen skjer om tidligst fem år, ifølge NRKs styreleder Birger Magnus.

– Dette er en stor dag, en historisk dag for NRK og en historisk dag for hele Norge. Ethvert land trenger en allmennkringkaster. Det er noe med den rollen som vi ikke må overse. NRK er en trygg forvalter av store øyeblikk. Et slags fellesskapsanker, fortsatte Raja.

NRK betaler til sammen 800 millioner kroner for eiendommene som skal huse det nye hovedkontoret. Grunnet regulering og prosjektering er det ikke klart når NRKs nye hovedkontor står ferdig.

– Når jeg i dag har gitt godkjenning, er det en milepæl for NRK, for Norge og for Oslo, sa Raja.

– Svært godt egnet

Det var NRKs generalforsamling ved Raja som ga NRK fullmakt til å kjøpe Ensjøveien 3, 5 og 7 fra Ferd Eiendom og Axer Eiendom tirsdag formiddag.

– For å lykkes i fremtiden trenger NRK et hovedkontor som åpner for samhandling, innovasjon og effektiv drift i pakt med vår tids krav til sikkerhet og beredskap. Klima- og miljøkrav må ivaretas, og det nye hovedkontoret må være lett tilgjengelig for ansatte og publikum via et godt kollektivtilbud. Styrets konklusjon er at tomten på Ensjø er svært godt egnet for nytt hovedkontor for NRK, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

NRK opplyser at rundt to tredeler av NRKs 3.250 ansatte vil få det nye hovedkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

– Flott sted å jobbe

– Plasseringen av NRK har stor betydning for Norge. Veldig mange har ventet lenge på beslutningen. At NRK blir i Oslo er rett og slett strålende nyheter for Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er storfornøyd med at Ensjø blir neste stoppested for NRK.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet, sa Eriksen.