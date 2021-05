Leieboer dømt til 17 års fengsel for drap i Nittedal i fjor

innenriks

Straffeutmålingen er i tråd med aktors påstand.

– Jeg er overbevist om at han hadde tenkt at han måtte begå et drap den dagen. Det var grunnen til at han tok med kniv, fikk Kristian med til garasjen og knivstakk ham, sa aktor Sturla Henriksbø i sluttprosedyren under rettsforhandlingene i Romerike og Glåmdal tingrett i slutten av forrige måned, ifølge Romerikes Blad.

I tingretten erkjente den 49 år gamle mannen å ha drept Løvlie, som ble knivstukket 18 ganger.

49-åringen har imidlertid ikke erkjent at det er snakk om et snev av planlegging eller overlegg, ifølge forsvareren. Mannen har tidligere sagt at drapet skjedde «i affekt under nødvergelignende omstendigheter».

– Det har skjedd en skrekkelig tragedie som han for alt i verden skulle ha hatt ugjort. Han forstår ikke selv hvordan dette kunne skje, sa den drapstiltalte mannens forsvarer, advokat Trygve Staff, til NTB da rettsbehandlingen startet.

Drept og lagt i bagasjerommet på bilen

Det var i 5.30-tiden torsdag 28. mai i fjor at den 34 år gamle trebarnsfaren ble funnet død i tiltaltes bil på en parkeringsplass på Rotnes i Nittedal.

Kort tid etter ble 49-åringen pågrepet. Han har erkjent å ha lagt Løvlie i bagasjerommet på sin egen bil.

Løvlie var involvert i en familiebedrift som eier boligen som den nå drapsdømte mannen leide. Familiefaren ble, ifølge dommen, drept i en garasje i et hus som han og andre familiemedlemmer leide ut til mannen.

I en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen er det konkludert med at han var tilregnelig på drapstidspunktet.

– Brutalt og planmessig

Retten mener det er skjerpende at drapet var «brutalt og planmessig». Løvlie ble intetanende lurt inn i garasjen hvor drapet skjedde, skriver retten.

– Avdøde må ha blitt fullstendig overrasket, og han har ikke hatt noen reelle mulighet til å verge seg eller komme unna, heter det i dommen, som også peker på at tre små barn og en samboer mistet den viktigste personen i livene deres.

Den drapsdømte mannen er også dømt til å betale store erstatningssummer til de etterlatte. Han er dømt til å betale 300.000 kroner til hver av de tre barna til Løvlie, samt 200.000 kroner hver til Løvlies samboer og to andre familiemedlemmer. Han må dessuten dekke begravelsesutgiftene etter Løvlie.

Det er foreløpig uklart hvordan 49-åringen stiller seg til dommen, og hvorvidt en anke er aktuelt.