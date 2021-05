Flere kommuner sier nei til mer vaksinering i juli

innenriks

Sandnes er blant kommunene som opplyser til VG at det å skulle øke vaksineringen i juli ikke lar seg gjøre i praksis. Stavanger Aftenblad skriver at også Stavanger, Randaberg og Sola har varslet at endringen vil føre til problemer.

– Vi har ikke folk, og klarer ikke å skaffe nok vaksinatører. Frivillige passer på køen, de setter ikke vaksinene, da må jeg ha helsepersonell. Og de skal ha ferieavvikling, sier vaksinekoordinator Irene Aasheim Ivesdal til VG.

Til de med høyt smittetrykk

Regjeringen har gått inn for å endre vaksinasjonsstrategien slik at 25 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid, får 60 prosent flere doser enn de ellers ville fått fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

Forslaget innebærer samtidig at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil sju uker. Innbyggerne i disse kommunene utgjør om lag halvparten av Norges befolkning. 13 kommuner får ingen endring.

En forutsetning for omfordelingen er at kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, skal ha kapasitet til å ta dette igjen i slutten av juli. Helsedirektoratet har fått i oppgave å sjekke med kommunene om de har mulighet til det.

Blant kommunene man vurderer å gi flere vaksinedoser, er 24 kommuner på Østlandet, deriblant Oslo, Sarpsborg, Drammen, Fredrikstad, Lillestrøm og Moss.

Mange skeptiske

Også helt i nord og helt i sør melder kommunene at det vil bli problematisk med en slik omfordeling. NRK skriver at ti kommuneoverleger fra Agder har gått sammen og sendt brev til Folkehelseinstituttet om at det siste vaksinasjonsforslaget vil føre til store problemer i deres kommuner.

Harstad er blant 14 kommuner i nord som før helgen signerte et lignende opprop. Øygarden kommune har også rykket ut med en pressemelding der de ber regjeringen om å holde på sin nåværende strategi.

– En endring vil få store negative konsekvenser for gjennomføringen av vaksinasjonen i kommunen vår, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

