Mann innlagt på sykehus etter å ha blitt knivstukket i ryggen i Lofoten

– Han er på sykehus i Lofoten. Det er ikke noe livstruende. Vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd og bakgrunnen for hendelsen. Vi er fortsatt i fasen med avhør og tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder Ulf Slettan til NTB mandag morgen.

Tre personer er pågrepet etter hendelsen.

– Det er flere vitner, og det jobbes med vitneavhør nå mandag morgen. De tre som er pågrepet sitter i varetekt. De fremstilles nå for blodprøver for å se om de var ruspåvirket under hendelsen, sier Slettan.

Kniven som har blitt brukt har enn så lenge ikke blitt funnet.

