Kongefamilien sang med folket fra slottsbalkongen

innenriks

Kongefamilien og kronprinsfamilien kom ut på slottsbalkongen klokken 11.30 – med kongen gående ut først, med krykker. Kronprins Haakon og kong Harald hadde begge på seg svarte flosshatter.

Barnekor, skoleelever og Gardens drill- og musikktropper var samlet i regnværet da kongefamilien kom ut på balkongen. Det var tett mellom paraplyene på Slottsplassen, men langt færre enn det vanligvis ville vært.

Kun deltakere på markeringen var til stede, og publikum fikk ikke slippe inn på plassen.

Hipp, hipp, hipp, hurra

Leder av 17. mai-komiteen i Oslo Rauand Ismail holdt en tale mens kongefamilien oppholdt seg på slottsbalkongen.

– Det er en ære å utbringe et leve for hans majestet kong Harald og den kongelige familien. Hipp, hipp, hipp, hurra, sa han.

Deretter var det duket for musikk og drill fra Hans Majestet Kongens 3. Gardekompani. Også Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen var samlet utenfor Slottet.

De fikk høre Helene Kristina Blystad og Idun Sofie Torsdottir lese opp dikt, før Vilde Dahl Neraal sang «Before We Meet Again».

Kjøretur og seilas

Like etter satte kongeparet og kronprinsparet seg i hver sine biler for å kjøre to forskjellige ruter i Oslos gater. På grunn av regnværet droppet de å kjøre i åpne biler.

Kong Harald og dronning Sonja kjørte blant annet forbi Sagenehjemmet i Oslo.

I 13.30-tiden gikk kongeparet og kronprinsparet om bord i kongeskipet Norge. Der møtte de resten av kongefamilien til 17. mai-lunsj om bord. Om lag en time senere kastet de loss og tok turen i retning Nakkholmen.

Der kunne skuelystne blant annet se kong Harald på dekk slå av en prat med sin søster prinsesse Astrid. Også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit hilste til folket. Det samme gjorde Märtha Louise.

Skipet fikk følge av en båtkortesje arrangert av Oslo Seilforening.

Startet dagen på Skaugum

For kronprinsfamilien startet derimot dagen som vanlig hjemme på Skaugum. Like etter klokken 9.30 kom de gående ut til de fremmøtte, som startet med å synge «Gud signe vårt dyre fedreland». Der var det utelukkende smil å se hos kronprinsfamilien, til tross for regnværet.

Deretter var det duket for en tale fra Askers ordfører Lene Conradi (H), der Conradi pratet om det vanskelige siste året og hvor takknemlig hun var for at kongefamilien har stilt opp.

Kronprinsfamilien ble stående med de to hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle. Etter at det offisielle opplegget var over, gikk kronprinsfamilien bort til de fremmøtte.

Like før klokken 10 reiste de av gårde fra Skaugum. Før de kjørte inn til hovedstaden, var de innom Gullhella bo- og omsorgssenter og Korpåsen boligsameie.

