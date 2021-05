63 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

innenriks

63 tilfeller er ti flere enn på lørdag, og like mange som ved samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 93 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 315 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert to nye smittede i bydelen siste døgn.

Deretter følger bydelene Grünerløkka (308) og Søndre Nordstrand (289).

Ullern bydel har for tiden de laveste smittetallene i Oslo. Der er smittetrykket på 101 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert tre nye smittede siste døgn.

Totalt er 35.183 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

