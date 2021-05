FHI-utkast: Anbefaler at færre kommuner mister vaksinedoser og at Skien og Nesodden får flere

innenriks

Helse- og omsorgsdepartementet ba tidligere denne uka Folkehelseinstituttet levere inn en fornyet vurdering av listen over de kommunene som skal få flere vaksinedoser.

I et utkast fra FHI som er sendt fra Helsedirektoratet til kommuneoverleger og vaksinekoordinatorer i Vestfold og Telemark, er Skien og Nesodden kommune lagt til denne listen, mens Moss er fjernet.

Dermed kan det ligge an til at 25 kommuner, og ikke 24, får 60 prosent flere vaksinedoser enn befolkningsnøkkelen legger opp til.

Færre kan miste vaksinedoser

I tillegg legges det opp til at flere kommuner ikke må gi fra seg vaksinedoser. På listen over de såkalte nullkommunene som regjeringen la fram onsdag, sto Bergen, Førde, Hamar, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Nes, Ringerike, Ringsaker, Sandnes, Skien, Stavanger og Trondheim.

På det nye FHI-utkastet er disse 18 kommunene lagt til: Gjerdrum, Moss, Holmestrand, Lunner, Frogn, Porsgrunn, Tønsberg, Marker, Aurskog-Høland, Færder, Øvre Eiker, Hurdal, Ringerike, Horten, Sandefjord, Bamble, Kongsberg og Skiptvet.

Trondheim og Kristiansand står listet opp i en egen bolk under nullkommuner. FHI skriver det også kan vurderes å ta med Trondheim og Kristiansand som er store befolkningstette kommuner, hvor både tiltak og smittespredning vil få større konsekvenser enn i mindre kommuner.

Møtte kritikk

En rekke ordførere har siden regjeringens pressekonferanse onsdag vært svært negative til at de kan miste vaksinedoser samtidig som de den siste tiden har opplevd høyt smittetrykk og levd under strenge koronatiltak.

Ordførere fra Vestfold og Telemark ba torsdag statsminister Erna Solberg (H) om et møte om den geografiske vaksineomfordelingen.

Folkehelseinstituttets modell for å velge ut kommuner tar høyde for smitterisiko, innleggelsesrisiko og hvor langt kommunene har kommet i vaksinasjonen. I tillegg er det lagt vekt på tiltakstrykket.

Ordfører-jubel

Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) er kjempefornøyd med at det nå ser ut til at kommunen ikke mister vaksinedoser.

– Etter en slik modell lander Tønsberg ut på «stedet hvil». Vi får ikke flere doser enn forespeilet, men blir heller ikke fratatt noen. Vi er fornøyd med at det nå ser ut som FHI og regjeringa lytter til oss i denne saken, sier Rygh Pedersen i en pressemelding.

Også i Holmestrand kommune jubler ordfører Elin Weggerud (Ap).

– Det opplevdes som en uforståelig avgjørelse at vi måtte gi fra oss disse dosene. Dette var en god nyhet. Jeg er glad for det på vegne av innbyggere, ansatte og næringsliv i kommunen, sier hun.

Det er regjeringen som til slutt avgjør hvilke kommuner som skal få flere vaksinedoser etter at det onsdag ble kjent at de går inn for en sterkere geografisk omfordeling.

I tillegg til en ny kommunevurdering fra FHI skal Helsedirektoratet gjennom statsforvalterne avklare om kommunene som mister vaksinedoser, har kapasitet til å gjennomføre en slik vaksinasjonsplan. De har fått frist for dette oppdraget onsdag 19. mai klokka 12.

