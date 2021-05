Dobbelt så høy strømpris i første kvartal

innenriks

Den totale strømprisen for husholdningene, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 120 øre per kilowattime i første kvartal i år, skriver SSB.

Det er 37 prosent høyere enn i første kvartal i 2020, da strømprisene var lavere enn de har pleid å være de siste årene. Trekker man fra avgifter og nettleie, var kraftprisen nesten dobbelt så høy i første kvartal i år. De siste ti årene har strømprisen kun vært høyere i slutten av 2018 og i begynnelsen av 2019.

I februar bevilget Stortinget 260 millioner kroner ekstra til bostøtte for å hjelpe mottakerne med å betale de høye strømregningene under kuldebølgen. I januar og februar lå gjennomsnittstemperaturen i Norge henholdsvis 3,3 og 2 grader under normalen.

I tillegg har Statnett fått redusert sin andel av nettleien med 24 prosent sammenlignet med året før, for å hjelpe strømkundene under koronapandemien.

