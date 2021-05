Departementet vurderer å anmelde truende høringssvar

innenriks

Ifølge Dagbladet kommer hoveddelen av høringssvarene fra privatpersoner, og mange av dem er kritiske.

– Koronasertifikatet er noe som angår mange og har utvilsomt skapt et stort engasjement, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi har mottatt enkelte uttalelser som er av mindre hyggelig karakter og enkelte som er innsendt under falskt navn. Det er en høy terskel for å unnlate å publisere høringsuttalelser. Dersom vi finner direkte trusler eller hatprat, vil vi vurdere å anmelde det, fortsetter han.

Et koronasertifikat vil kunne vise hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom. Akkurat hva disse sertifikatene skal brukes til i Norge, er fortsatt uklart.

Mens Helsedirektoratet og FHI har anbefalt et beskjedent bruksområde for sertifikatet, har regjeringen sagt at de har større ambisjoner.

Høringsfristen gikk ut ved midnatt natt til onsdag.

