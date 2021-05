Oslos skolebyråd ber om at muntlig eksamen avlyses

innenriks

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) viser til at Utdanningsdirektoratet tidligere i år anbefalte å avlyse alle eksamener, skriver Dagsavisen.

– Jeg skjønner godt hva Utdanningsdirektoratet mener når de sier at av hensyn til rettferdighet og forutsigbarhet for elevene, så bør man droppe muntlig eksamen i år. Jeg er helt enig. Statsråden bør lytte til fagdirektoratet sitt, sier Thorkildsen.

– Mange er redde for at de ikke har lært nok

Hun har sendt brev til Kunnskapsdepartementet hvor hun ber kunnskapsminister Guri Melby (V) om å avlyse.

Thorkildsen peker på at koronapandemien har satt mange elever i en ekstrem situasjon, og at mange sliter mentalt.

– Mange er redde for at de kanskje ikke har lært det de burde, og trenger tida fram til sommeren på å få ordentlig oppfølging av læreren og vist hva de kan.

– Kan tilpasses den opplæring elevene har fått

– Fordi muntlig eksamen er lokalgitt, og dermed utformet av lærerne og skoler i kommunen eller fylkeskommunen der elevene går på skole, betyr det at de i langt større grad enn skriftlige, kan tilpasses den opplæringen elevene har fått, sier Melby til NTB onsdag ettermiddag.

For en drøy måned siden uttalte regjeringen at de ville la muntlig eksamen gå som vanlig i vårsemesteret. Melby mener det er gode argumenter for å gjennomføre dem.

– Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet som gir elevene mulighet til å vise hva de kan til noen andre enn faglæreren sin og få en ekstern vurdering. Det gir en trygghet for eleven.

(©NTB)