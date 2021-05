Gyldendal anker saken mot Jørn Lier Horst

innenriks

– Vi er uenige i tingrettens hovedkonklusjoner og anker derfor for å få saken vurdert på nytt, sier administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag, Arne Magnus, til NRK.

Horst ble saksøkt av sitt eget forlag for piratvirksomhet. Oslo tingrett slo fast at selv om ingen av partene i det spesielle søksmålet har vunnet fullt ut, så har Horst og Sandnes Media fått medhold i de mest sentrale tvistepunktene i saken.

Den populære forfatteren med kriminalhistorier både for voksne, unge og barn på merittlisten, mente seg uriktig behandlet av forlaget sitt som ikke gjorde åtte lydbøker tilgjengelig på flere plattformer enn den de selv eide.

Ved at bøkene ikke var tilgjengelig i andre strømmetjenester enn norske Fabel har Horst hevdet at han tapte betydelige inntekter. Derfor fikk han på eget initiativ lest inn på nytt til sammen åtte bøker han mente ikke lenger var omfattet av avtalen med Gyldendal og Lydbokforlaget, men forlaget svarte med å saksøke forfatteren.

(©NTB)