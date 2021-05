Utvalg skal klargjøre folkehøyskolenes samfunnsoppdrag

innenriks

– På folkehøyskole lærer man seg toleranse og respekt. Det er viktig lærdom å ha med seg videre i livet. For å sikre at folkehøyskolene fremdeles skal være et viktig supplement til det formelle utdanningssystemet, mener jeg det er nyttig at vi får et helhetlig blikk på sektoren nå, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Utvalget skal se på samfunnsoppdraget til skolene, og hva slags rammevilkår som må være på plass. Skolene har de siste årene uttrykket et ønske om å bidra til å løse ulike samfunnsutfordringer, som for eksempel å kunne bidra til integrering og at flere fullfører både videregående opplæring og høyere utdanning.

Rapporten skal være klar 1. oktober 2022.

Det finnes rundt 80 folkehøyskoler i Norge, og siden 2014 er det godkjent seks nye skoler. Årlig starter hver tiende ungdom på folkehøyskole.

