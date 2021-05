Tor Kjærviks sønn begjærer seg løslatt

innenriks

– Han samtykker ikke og ønsker at retten vurderer hvorvidt fengslingsvilkårene er oppfylt, sier mannens forsvarer, advokat Sol Elden, til NTB.

Den 36 år gamle mannen samtykket til varetektsfengsling da spørsmålet var oppe to dager etter drapet på Røa i Oslo i april i år. Han er siktet for å ha skutt og drept sin far, Tor Kjærvik, og for å ha forsøkt å drepe farens samboer.

Mannen har bare forklart seg innledningsvis i et langvarig politiavhør dagen etter at flere skudd ble avfyrt i Kjærviks bolig på Røa 12. april, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Det var han selv som tok kontakt med politiet og kom en patrulje i møte utendørs på Røa etter skytingen.

I den forbindelse ble det også funnet et skytevåpen.

Ber om åtte uker

Politiet kommer onsdag til å be om at mannen blir varetektsfengslet i åtte uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud de to første ukene av perioden. Fengslingsmøtet blir holdt digitalt og kommer etter all sannsynlighet til å gå for lukkede dører.

– Siktede er innlagt på sykehus, og det gjenstår fortsatt avhør av ham. Fengslingsgrunnlaget er bevisforspillelsesfare, og at det vil støte allmenn rettsfølelse om han ikke holdes i varetekt, sier politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

Han viser dessuten til at 36-åringen skal underlegges en fullstendig, rettspsykiatrisk utredning, som ventelig vil ta svært lang tid. De sakkyndige har frist på seg til sommeren med å levere sin rapport, men Enoksen holder muligheten åpen for at de kan komme til å trenge mer tid, avhengig av mannens helsetilstand.

Gjenstår etterforskning

Det er derfor han denne gangen ber om åtte uker, ikke fire, som ved første gangs fengsling.

– Vi har hatt god framdrift og tatt en rekke etterforskningskritt. Men det gjenstår fortsatt en god del, sier Enoksen, som blant annet framhever at siktede ikke er ferdig avhørt.

Retten kan fravike hovedregelen om at varetektsfengsling kun skal besluttes i fire uker av gangen, hvis «etterforskningens art eller andre særlige omstendigheter tilsier at fornyet prøving etter fire uker vil være uten betydning», ifølge straffeprosessloven.

Advokat Elden ønsker ikke å kommentere sin klients helsetilstand, annet enn å bekrefte at han er flyttet fra fengselet til sykehus.

