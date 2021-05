Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges

innenriks

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskaperne våre trenger forutsigbarhet. I det som vi håper vil være den siste fasen i pandemien, vil en nedtrappet versjon gi sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Når vi ser målstreken, må vi skape insentiver for aktivitet og ikke passivitet, legger hun til.

Fristen var opprinnelig satt til 1. juli, men nå vil ordningen vare fram til 1. november. I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen derfor foreslå å målrette ordningen mot bedrifter som har hatt størst omsetningsfall.

Næringsministeren peker på at noen næringer vil bli preget av gjenstående smitteverntiltak. Det kan også komme nye, lokale smitteutbrudd

86 prosent av bedriftene som har fått kompensasjon fram til nå, er småbedrifter med mellom 1 og 49 ansatte.

SMB Norge, som er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, ønsker forlengelsen velkommen.

– Vi er naturlig nok fornøyde med at regjeringen anerkjenner SMB-sektorens behov for forutsigbarhet i en svært krevende tid, og at de velger å utvide denne svært viktige ordningen, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge til NTB.

Han peker på at det vil ta lang tid før ting normaliserer seg og mener at tiltakene må vare så lenge det er behov – også utover 1. november dersom nødvendig.

