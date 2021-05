Hver fjerde skole måtte stenge i vinter

innenriks

I perioden 4. januar til 12. mars måtte 25 prosent av landets 2.767 grunnskoler stenge helt eller delvis minst én gang, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi vet at skolene har strukket seg langt for å gi elevene et godt opplæringstilbud. Samtidig ser vi at smittesituasjonen i vinter gjorde det krevende å holde åpent mange steder, særlig i Oslo og Viken, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Det var store regionale forskjeller, men verst gikk det utover Oslo og Viken, hvor henholdsvis 60 og 45 prosent av skolene ble rammet.

