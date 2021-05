innenriks

Natt til tirsdag opplyser Vest politidistrikt at presenningen rundt stillaset er delvis demontert og sikret.

– Stillaset er sikret slik at det ikke raser mer, men ikke sikret nok til at det er fri ferdsel i området. Stillasfirmaet har overtatt ansvaret for vakthold og utbedring når dagslyset kommer, melder operasjonssentralen.

Politiet ber folk om å ikke ferdes i området ved Armauer Hansens vei 11 og 13 inntil opprydningen er ferdig.

(©NTB)